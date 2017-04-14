Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 11:50

Başkale’de ‘Durum Değerlendirme’ toplantısı

Van’ın Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa başkanlığında ‘Durum Değerlendirme’ toplantısı yapıldı.

Başkale’de ‘Durum Değerlendirme’ toplantısı

14 Nisan 2017 11:50


Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya; İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa, şube müdürleri Kemal Özkara, Samet Baykuş ve Yunus Erdal ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sertan Tekirdağ, okul müdürleri ile öğretmenler katıldı. Toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdürü Samsa, okul müdürlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek; eğitim öğretim hizmetlerindeki mevcut durum, devam eden yatırımlar, eğitim öğretim hizmetlerinin kalitesinin arttırılması için alınacak tedbirler, öğrencilerin başarısını arttırmak için uygulanan ve uygulanacak çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Samsa, “Başarıyı etkileyen birçok faktör vardır. Önce inanmak gerekir. Başarı için ortaya konulan eylem planının üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Bu işi dert edinirsek, çözebiliriz. Bu doğrultuda siz öğretmenlere büyük görevler düşüyor. Her öğretmen ve okul, farklı metotlar geliştirerek eğitim kalitesini artırabilir. Eğitimin dışındaki mazeretlerin arkasına sığınmamalıyız. Esas hedef öğrenciyi iyi yetiştirmektir. Bizler insan yetiştiriyoruz ve geleceğimiz olan çocuklarımıza iyi bir gelecek için ve bu ülkeye yararlı insanlar yetiştiren siz öğretmenlere sonsuz güveniyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
11
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    13°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:40
  • Güneş :05:23
  • Öğle :12:17
  • İkindi :16:00
  • Akşam :18:50
  • Yatsı :20:22
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!