Başkale’de emekli olan güvenlik korucularına veda yemeği

Başkale Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan yemek, Komando Tabur Komutanlığı önünde yenildi. Yemekte bir konuşma yapan, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilli Abdulselam Öztürk, “Ben her zaman söylemişimdir güvenlik koruculuğu sistemi ülkenin doğulusunun-batılısının bir arada bu vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele ettiği bir sistemdir. Bu sistem Çanakkale ruhunun ta kendisidir. Çanakkale de biz doğulusu batılısı hiç ayrım gözetmeksizin koyun koyuna şehit düştüğü yerdir. Ülkemiz 30 yılla aşkın terörle mücadelede askeri, polisi, korucusu yan yana şehit düştü. Sizler birkaç ay önce emekli oldunuz fakat mücadeleniz bitmemeli sizler bizim göz bebeğimizsiniz" dedi.

Düzenlenen veda yemeği törenine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilli Abdulselam Öztürk’ün yanı sıra Garnizon Komutanı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu, 4. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Bülent Barış Sarp, Jandarma Binbaşı Engin Hatipoğlu, Cumhuriyet savcıları Engin Kahraman ve Erbil Demirel, kamu kurum amirleri, askerler ile emekli olan güvenlik korucuları katıldı.