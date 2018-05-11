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11 Mayıs 2018 16:03

Başkale’de ‘Engelliler Haftası’ etkinlikleri

Van’ın Başkale Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte engelli öğrencilerle birlikte Ankara havası oynadı.

Başkale’de ‘Engelliler Haftası’ etkinlikleri

11 Mayıs 2018 16:03


Özel Elbak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk ile eşi zuhal Öztürk, 6. Hudut Alay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, İlçe Millî Eğitim Müdürü Kemal Özkara, kamu kurum amirleri, öğrenci ve velileri katıldı. Tepebaşı İmam Hatip İlkokulunun konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, engelli öğrenciler tarafından folklor ve dans gösterileri yapılarak şiirler okundu.


Burada konuşan Kaymakam Abdulselam Öztürk, "Engelliler bizim süsümüz. Onlar bize Allah’ın emanetleri, dünya onlar sayesinde bir anlam kazanıyor. Engelli çocuğu olan ailelerimiz bundan gurur duymalı, utanmamalı. Bizler onları çok seviyoruz. Onlar Allah’ın bir nakışıdır. Tüm engellilerimizin ve ailelerinin Engelliler Haftası’nı kutluyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum" dedi.


Rehabilitasyon öğrencilerinin oynadığı Ankara havası oyununda sahneye çıkan Kaymakam Öztürk ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu da onlarla birlikte Ankara havası oynadı.


Meryem Deniz isimli işitme engelli öğrenci, Kaymakam Öztürk’e karakalem çalışması ile yaptığı portresini hediye etti. Bu davranış karşısında duygulanan Kaymakam Öztürk, engelli öğrenciyi alnından öptü.


Program, Kaymakam Öztürk’ün engeli öğrencilere hediye vermesiyle son buldu.




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