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Başkale'de ev yangını

Van’ın Başkale ilçesinde soba bacasından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev hasar gördü.

Van'ın Başkale ilçesinde soba bacasından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev hasar gördü.


Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Aşalan Mahallesi'nde saat 08.20 sıralarında meydana geldi. İbrahim Geçit isimli vatandaşa ait evde çıkan yangına, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri zamanında müdahale etti. Yangın evin diğer odalarına sıçramadan su ve köpük kullanarak söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

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