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15 Mayıs 2018 15:48

Başkale’de fırın denetimi

Van’ın Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ekmek ve pide fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Başkale’de fırın denetimi

15 Mayıs 2018 15:48


Zabıta ekipleri, fırınlarda gerekli denetimleri yaparak, temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığını ve genel temizlik ile ekmek fiyatlarının kontrolünü yaptılar. Halkın sağlığını korumak için fırınlarda rutin kontroller yaptıklarını belirten belediye yetkilileri, “Vatandaşlarımızın daha iyi, kaliteli hizmet alabilmeleri, sağlıklı ve temiz ekmek yiyebilmeleri için fırınlarda rutin olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayının da yaklaşması nedeniyle denetimlerimizi biraz daha sıklaştırdık. Vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini dikkate alıyoruz. Özellikle gramaj ve hijyen konusunda çok hassasız. Halkımızın sağlığı bizim birinci önceliğimizdir. Kurallara uymayan fırın ve imalathanelerin tamamını istenilen standartlara getirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kurallara uymayan, halkımızın sağlığını hiçe sayan işletmelere ise gerekli cezalar uygulanacaktır. Belediye olarak bu tür denetimlerimize düzenli olarak devam edeceğiz” denildi.




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