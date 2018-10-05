Başkale'de ‘hazine arazileri' konulu toplantı

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde hazine arazilerinin satışı ve kiralanmasıyla ilgili bir toplantı yapıldı.

3 Ağustos 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu 100 günlük eylem planı kapsamında ‘Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Doğrudan Hak Sahibine Satışı ve Kiralanması' konusuyla ilgili Başkale ilçesindeki Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulunun konferans salonunda bir toplantı yapıldı. Milli Emlak Müdürü Vekili Hakan Özbay ve teknik personel Savaş Yanmaz, toplantıya katılan mahalle muhtarlarına hazineye ait tarım arazilerinin doğrudan hak sahibine satışına ve kiralanmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Milli Emlak Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili olarak hazırlanan el ilanı ve broşür katılımcılara dağıtıldı.