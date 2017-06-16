Başkale’de ‘iftara doğru’ programı

Her gün saat 16.30’da Kadın Emeği Pazarı’nın bahçesinde Başkale Belediye Başkan Vekili ve Kaymakamı Abdulselam Öztürk’ün de katıldığı ‘iftara doğru’ programına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yaklaşık 1,5 saat süren program, İlçe Müftü Vekilli Hamit Akdeniz’in dini vaizleri ve müftülükte görevli imamların Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisi ve soru cevap şeklinde devam eden program, ilçede ilk defa düzenleniyor.

Programın önemine dikkat çeken Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, vatandaşların bu program sayesinde çok konuda bilgilendiğini belirterek, “Ramazan ayının başta Başkaleli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam alem için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.