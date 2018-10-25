Başkale'de ‘Kadın haklarına ilişkin bilinçlendirme' semineri

Van'ın Başkale ilçesinde Van Valiliği koordinasyonunda Başkale Belediyesi tarafında yürütülen “Değişimin adı kadın eli çocuk sesi” SODES projesi kapsamında kadın haklarına ilişkin bilinçlendirme semineri verildi.

Başkale Belediyesi tarafında yürütülen “Değişimin adı kadın eli çocuk sesi” SODES projesi kapsamında kadın haklarına ilişkin bilinçlendirme semineri verildi. Bir otelin konferans salonunda düzenlenen seminere, belediye kadın personelleri ve çok sayıda Başkaleli kadın katıldı. Başkale ilçe Müftüsü İsmail Aydın, müftülük şefi Hamit Karadeniz ve Belediye Sosyoloğu Sezgin Baynal Sadak'ın sunumlarıyla verilen seminere kadın haklarına ilişkin bilinçlendirme karşı bilgiler aktarıldı.

Seminerin çok faydalı olduğunu belirten kadınlar, şiddete karşı tüm kadınların bilinçlenmesi gerektiğini söylediler.