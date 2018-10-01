Başkale'de “Kadına Yönelik Şiddet” konulu seminer

Van'ın Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından “Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Zorla Evlilik” konulu seminer düzenlendi.

Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulunun konferans salonunda düzenlenen seminerin ilk iki günü şehit ve gazi aileleri, üçüncü gün sosyal ekonomik destek alan aileler ve son gün ise engelli ve evde bakım aylığı alan aileler katıldı. Semineri veren Sosyolog Ümit Hanihaneka, katılımın yoğun olduğunu belirterek, toplumsal bir farkındalık ve bir bilinç uyandırılmasını temenni ettiğini söyledi.