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20 Kasım 2017 11:31

Başkale’de kar yağışı

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Başkale’de kar yağışı

20 Kasım 2017 11:31


Bahar mevsiminin yaşandığı Başkale ilçesinde, dünden beri etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yolda kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.


Kar yağışının en çok sürücüleri olumsuz etkilediğini ifade eden Saim Aşkan isimli vatandaş, “Malzeme yüklü bir tır saatlerce rampayı aşamadı. Vatandaşlar fıstık kabuklarını tırın tekerleklerinin altına atarak çıkmasına yardımcı oldu” dedi.


Yetkililer, sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen bölgede, sürücülerin yollardaki buzlanma ve don ile yer yer pus olaylarına karşı tedbirli olmasını istedi.




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