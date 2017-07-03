Başkale’de ‘kardeş belediye’ protokolü

Başkale’de düzenlenen imza törenine İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, başkan yardımcılar ve birim müdürleri katıldı. Burada konuşan Öztürk, kardeş şehirlerin karşılıklı işbirliğiyle önemli kazanımlar elde edileceğini belirtti.

Okay ise, kardeş belediye girişiminden duydukları sevinci ifade ederek, düzenlenen törenle girişimin daha da pekiştiğini söyledi.

Ardından Öztürk ve Okay, Dulkadiroğlu Belediyesinin katkılarıyla Başkale’de yapılan taziye evinin inşaatında incelemelerde bulundu.