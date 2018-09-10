Başkale'de lağım çukuruna düşen oğlak kurtarıldı

Van'ın Başkale ilçesinde lağım çukuruna düşen oğlak (Keçi yavrusu) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Başkale ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde Nihat Yılmaz'a ait keçi yavrusu lağım çukuruna düştü. Yavru keçinin kuyuya düştüğünü fark eden sahibi Yılmaz, kendi imkanlarıyla keçiyi çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına Bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yoğun bir çalışmanın ardından başarıyla keçiyi kurtarıp sahibine teslim etti.

Oğlağın sahibi Yılmaz, hayvanı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.