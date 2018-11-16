Başkale'de ‘Mevlit Kandili' programı

Van'ın Başkale Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Minik Eller Okulöncesi Eğitim Yuvasında ‘Mevlit Kandili' dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mevlit Kandili dolayısıyla eğitim yuvasında düzenlenen programa Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Belediye Başkan Vekili yardımcıları Ekrem Dere ve Ahmet Alkan, eğitim yuvası görevlileri ile öğrenci ve velileri katıldı. Gerçekleşen programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılmasının ardından peygamber sevgisi konulu şiir, yazı ve ilahiler okundu.

Yapılan duaların ardından verilen ikramlarla program son buldu.