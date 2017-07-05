Başkale’de minibüsler artık saat başı yolcu taşınacak

S) 34 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, bugünden itibaren Van-Başkale, Başkale-Van arası yolcu taşımacılığında saat başı uygulamasına geçti.

SS 34 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Kerem Karaman, şoförlerle yapılan toplantıda, kooperatif olarak vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda bugünden itibaren her saat başı yolcu taşıyacaklarını söyleyerek, “Bir yolcu bile olsa götürme zorunluluğu getirdik. Bizler vatandaş için buradayız” dedi.

Van-Başkale, Başkale-Van arasındaki hattın sabah 07.00’den akşam 19.00’a kadar açık olacağını belirten Karaman, yeni uygulamayı vatandaşların talepleri doğrultusunda düzenlediklerini ve kooperatif olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.