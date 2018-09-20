Başkale'de minikler mezun oldu

Van Başkale Belediyesi ‘okul öncesi eğitim' yuvasında eğitim gören 5 yaş grubu çocuklar mezun oldu.

Başkale Belediyesi Başkanlığı tarafından yaklaşık üç yıl boyunca hizmet veren Gündüz Bakımevlerinde okul öncesi eğitimi alan çocuklar, hazırladıkları gösteriler eşliğinde mezuniyet coşkusu yaşadı. Başkale Belediyesi tarafında 2 yıldır hizmette açılan ‘Minikler Eller Anaokulu'nda mezun olan 15 öğrenci, Kur'an-ı Kerim ve manevi değerler eğitimi başta olmak üzere temel kavramlar çocuk gelişimi eğitimi aldılar. Öğrencilere 3 öğretmen eğitim verirken belediyenin tahsis ettiği minibüsle ücretsiz servis hizmeti verildi. 4 aylık yaz eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklar, mezun oldu.