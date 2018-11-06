Başkale'de seçim startı.

VAN (İHA) – AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun katılımıyla Başkale ilçesinde seçim startı verildi.

Başkan Kayahan Türkmenoğlu ve beraberindeki partililer, AK Parti İlçe Başkanı Muğdat Saruhan ve ilçedeki mahalle muhtarlarının katılımıyla toplantı düzenlendi. Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşan Kayhan Türkmenoğlu, Başkale Belediyesine talip olduklarını ve parti teşkilatı ile sahada yoğun bir çalışma başlatacaklarını ifade etti. Türkmenoğlu, “Parti olarak seçim startını verdik. Aday adayı olmak isteyenlerin başvuruları alınmaya başlandı. Aday adayları için AK Parti ruhunu ve misyonunu taşıyacak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yolda yürüyecek kişiler olmalıdır” dedi.

Düzenlenen toplantıdan sonra Başkan Kayahan Türkmenoğlu ve yanındakiler ilçeden ayrıldı.