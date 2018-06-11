Başkale’de şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün ev sahipliğinde ilçedeki bir otelde düzenlenen programa Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk ve eşi Zuhal Öztürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu, 4. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Memet Köylü, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Köylü, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Şehit aileleri onuruna düzenlenen iftar programında tüm masaları dolaşarak şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Öztürk, onlarla bir arada olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Öztürk, tüm şehitleri rahmet ve minnetle yâd ettiklerini ifade ederek, “Tüm şehit ailelerini ve gazilerimizi selamlıyorum, devletimize karşı yapılan hainliklere karşı dimdik ayaktayız. Bunun sebebi de cennet vatanımız için kanlarını döken şehitlerimizdir. Allah birliğimizi beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın. Hep birlikte huzurlu bir şekilde yaşarız. Kadir gecenizi tebrik eder, Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum” dedi.

Garnizon Komutanı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu ise, “Şehit ve gazi ailelerimizle bu mübarek günde birlikte olmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bir olmanın, beraber olmanın sevincini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Kaymakam Öztürk, şehit aileleri ve gazilerle bol bol hatıra fotoğrafı çekerken, şehit ve gazi çocuklarına ise oyuncak hediye etti.