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07 Mayıs 2018 13:55

Başkale’de tehlike oluşturulan metruk yapılar yıktırılıyor

Van’ın Başkale Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların mal ve can güvenliği açısında tehlike oluşturan ve kullanıma elverişsiz binaları kontrollü bir şekilde tek tek yıkarak enkazlarını kaldırıyor.

Başkale’de tehlike oluşturulan metruk yapılar yıktırılıyor

07 Mayıs 2018 13:55


Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatları doğrultusunda zabıta ekipleri tarafından tespit edilen kullanmaya elverişsiz metruk binalar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrollü bir şekilde yıktırılarak enkazları kaldırılıyor. Ekipler, kullanılmayan ve yıkılma tehlikesi olan binaların sahipleri ve mahalle muhtarları ile de görüşerek tek tek alanda tespitlere devam ediyor.


Bu tür yapıların kentin estetik görünümüne yakışmadığını ve tehlike arz ettiğini belirten Öztürk, “Bunun önüne geçmek için elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz tarafından 14 bina tespit edilmiş, yasal prosedür tamamlandıktan sonra 14’ünün de yıkımı gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısında tehlike oluşturan kullanıma elverişsiz yapıların kısa zamanda yıkım çalışmaları bitirilecek” dedi.




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