Başkale’de vatandaşlar iftar sofrasında buluştu

Ramazan ayın boyunca iki gün kent meydanında belediye tarafından kurulan iftar ve kardeşlik sofrasında, Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk ile çok sayıda vatandaş hep birlikte iftarını açtı. Vatandaşlar hep birlikte iftarlarını açarak dua ederken, düzenlenen Ramazan etkinlikleri ise büyük ilgi gördü.

İftar programına Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu, 4. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Memet Köylü, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.