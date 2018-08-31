Başkale’de yarı olimpik havuzun inşaat yapımı hızla sürüyor

Başkale ilçesinde çocukların ve gençlerin yetişmesi için dev bir yatırıma imza atan Başkale Belediyesi, Van ve ilçeleri başta olmak üzere Hakkâri ve Yüksekova’dan da insanların gelip yüzme imkânı bulabileceği yarı olimpik yüzme havuzunun inşaat çalışmaları devam ediyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, inşaat alanında incelemelerde bulunarak, olimpik yüzme havuzunun biran önce bitirilerek hizmete sunulması için talimat verdi. 3 bin 200 metrekare olan üzerinde yapılacak yapının bodrum katında fitnes salonu, soyunma odaları (duş imkânlı) seyirci lavaboları havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımlar bu katta bulunacak.

“Başkale’nin cazibe merkezi olacak”

Yapının zemin katı giriş fuayesi, 25 metre 6 kulvar yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşacak. Ayrıca bu katta kafeterya, yönetici odaları, soyunma odaları ve büro birimleri, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 156 kişilik seyirci tribünü bulunacak. İnşaat yapına başlanan yarı olimpik havuzu en kısa sürede tamamlanarak hizmete girecek.