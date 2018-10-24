Başkale'de yol asfaltlama çalışması

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Belediyesi tarafından ilçe merkezinde başlatılan sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Başkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı bölgelerinde yürüttüğü asfalt çalışmalarını ilçe merkezinde de sürdürüyor. İlçe merkezinde yaklaşık 4 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını tamamlayacak olan Başkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor.

Belediye Başkan Vekili Asım Solak, asfalt serim çalışmaları devam eden çarşı merkezinde incelemelerde bulunarak, teknik personelden bilgi aldı.

Çalışmaların ilçeye güzel bir görünüm sağlayacağını ifade eden vatandaşlar ise, hizmetlerden dolayı Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Asım Solak'a teşekkür ettiler.