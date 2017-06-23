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23 Haziran 2017 16:14

Başkale’deki bin 800 çocuğa bayram hediyesi

VAN (İHA) – Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Belediyesi, kardeş belediye olduğu Van’ın Başkale Belediyesiyle ilçedeki bin 800 çocuğa bayram hediyesi dağıttı.

Başkale’deki bin 800 çocuğa bayram hediyesi

23 Haziran 2017 16:14


Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatıyla harekete geçen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü ile Aile Hizmetler Müdürlüğü, ilçedeki engelli, mağdur, yetim, babası cezaevinde olan ve ihtiyaç sahibi bin 800 çocuğu tespit ederek hediye paketlerini teslim etti.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Başkaleli hemşehrilerim, elimizdeki imkanları sizlerle paylaşmak için zaman zaman ilçeye geliyorum. İnşallah sizlere belediyecilik anlamında katkı sunmayı amaçlıyorum. Bugün de burada Ramazanın bereketini sizlerle paylaşmak için ilçe belediye başkanı ve kaymakamımızla böyle bir organizasyon yaptık. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.


Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk ise, kardeş belediyeleri olan Dulkadiroğlu Belediyesiyle çok güzel çalışmalara imza attıklarını belirtti. Öztürk, "Belediye Başkanımız Okay ve beraberindeki heyet, kardeşliğimizin bir nişanesi olarak Ramazanın sevgi, dostluk, kardeşliğin simgesi olduğunu göstermek amacıyla çocuklarımıza bayramlık hediye getirdiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.




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