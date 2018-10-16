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Başkaleli 130 öğrenci Van'ı gezdi

Van Valiliği koordinasyonunda Başkale Belediyesi tarafından yürütülen ‘Kadın Eli Çocuk Sesi’ projesi kapsamında 130 öğrenci Van gezisine götürüldü.

Van Valiliği koordinasyonunda Başkale Belediyesi tarafından yürütülen ‘Kadın Eli Çocuk Sesi' projesi kapsamında 130 öğrenci Van gezisine götürüldü.


Çocuklara farklı kültürleri tanıtarak şehirleri birbirlerine yaklaştırmak için yapılan proje kapsamında, Başkale'nin çeşitli okullarında eğitim gören yaklaşık 120 öğrenci seçildi. Çocukların öğretmenleriyle birlikte gittikleri gezide, Van'da kent kültürü ve bölgeye özgü değerler tanıtıldı.


Edremit ilçesinde Van kahvaltısı yapan öğrenciler, Van Gölü'nde deniz otobüsüyle yolculuk yaparak, Akdamar Adası'na geçerek adayı gezdi.


Van'da birçok tarihi ve turistik yeri gezdikten sonra sinemada yeni vizyona giren bir film izleyen öğrenciler, bu imkânı sağlayan Başkale Belediyesi Başkan Vekili Asım Solak'a teşekkür ettiler.

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