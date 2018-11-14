Başkaleli öğrenciler Çanakkale, Bursa ve İstanbul'u gezdi

Van'ın Başkale Belediyesince hayata geçirilen “Serhadden Ecdada Başkale'den Çanakkale'ye” gezileri kapsamında 45 öğrenci, Çanakkale, Bursa ve İstanbul'daki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Başkale Belediyesi tarafından lise öğrencilerine yönelik yapılan “Serhadden Ecdada Başkale'den Çanakkale'ye” öğrenci gezileri kapsamında öğrenciler, Çanakkale, Bursa ve İstanbul'u gezdi. Çanakkale'de Mecidiye Tabyaları, Seddülbahir, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, 27. Alay Şehitliği ve Meçhul Asker Anıtı'nı gezen öğrenciler, Vanlı şehitlerin mezarlarını da ziyaret etti.

Ardından Bursa'ya geçen öğrenciler, burada Tophane, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Bursa Ulu Cami, Panorama 1326, Yeşil Türbe, Emir Sultan Hazretleri ve 700 yıllık Osmanlı köyü Camalıkızık'ı gezerek Bursa turu yaptı.

Çanakkale ve Bursa gezilerinin ardından İstanbul'a geçen öğrenciler, burada da Sultanahmet Cami, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı, İstanbul Üniversitesi, Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesi ve İstanbul Akvaryum'u gezdikten sonra boğazda tekne turu yaptı.

5 günlük gezinin turunun ardından Başkale'ye dönen öğrencileri karşılayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, benzer projelerin devam edeceğini söyledi. Çanakkale'de doğulusunun da batılısının da bu topraklar için canını verdiğini belirten Kaymakam Solak, "Eğitime ve öğrencilerimize desteğimiz tamdır. Öğrencilerimizin devletimiz, milletimiz için iyi yerlere geleceklerine inancım tamdır" dedi.

Geziye katılan Kız Meslek Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşe Çelik, Çanakkale'de şehitliği ziyaret etmenin gururunu yaşadığını ifade ederek, "Burada yaşadığım duyguların tarifi yoktur. Çanakkale'de her yer toprak kokuyor. Şehitlerimizin çok büyük zorluklarla savaşıp bizlere bu vatanı emanet ettiklerini öğrendik. Çanakkale şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuduk. Bize bu heyecanı yaşatan kaymakamımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kız Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ebru Dicle de, “Daha önce Çanakkale'yi duymuştuk ama burada bu duyguyu yaşamak ayrı bir şey. Şehitlerimiz bizlere bu vatanı emanet etmişler en güzel yaşamamızı sağlamışlar. Şehitler abidesinin önündeyim şuan. Şehitlerimize minnet borçluyuz. Allah rahmet etsin. Bizleri buraya gönderen Kaymakamımız ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.