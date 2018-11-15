Başkaleli öğrencilere kitap desteği

Van'ın Başkale Belediye Başkanlığı tarafından üniversite sınavlarına girecek öğrencilere 5 bin adet kaynak kitap dağıtıldı.

Başkale ilçesinde eğitim gören yaklaşık 500 öğrenci ve mezun olmuş 100'e yakın lise mezunu öğrenciye, üniversiteye hazırlık kaynak kitap seti dağıtıldı. İlçede bulunan İmam Hatip Anadolu Lisesi, Başkale Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kız Meslek Lisesi ve Başkale Belediyesinin bünyesinde faaliyet gösteren Sürekli Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrenciler, kaynak kitaplarını teslim aldı.

Okullarda bulunan sınıfları tek tek gezerek öğrencilere kitaplarını veren Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, öğrencilerle sohbet ederek isteklerini dinledi.

Başkale'de eğitim gören lise son sınıfta okuyan öğrenciler, üniversite sınavlarına hazırlık eğitim setlerinin kendileri için bulunmaz bir fırsat olduğunu belirterek, Kaymakam Solak'a teşekkür ettiler. Öğrenciler, “Kaynak ihtiyacımızı giderdiler. Biz çok mutlu olduk. Artık üniversite sınavlarına da sıkı hazırlanmak istiyoruz. Birçok arkadaşımızın bu kitapları alabilecek olanakları bulunmamaktaydı. Bu fırsatı bizlere sundular. İnşallah karşılığını fazlasıyla vermeye çalışacağız” dediler.