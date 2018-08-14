Başkaleli öğrencilerin Çanakkale ve İstanbul gezileri sürüyor

Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı’ndan (SODES) sağlanan destekle yürütülen proje kapsamında öğrenciler, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi gününde Çanakkale’ye uğurlandı. Çanakkale’de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da Anafartalar Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası’ndaki Conkbayırı’nda düzenlenen törene katılan Başkaleli öğrenciler, Mecidiye Tabyaları, Seddülbahir, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, 27. Alay Şehitliği ve Meçhul Asker Anıtı’nı gezen öğrenciler, Vanlı şehitlerin mezarlarını da ziyaret ederek Ftiha okudular. Ardından İstanbul’a geçen öğrenciler burada Eyüp Sultan Camisi ve Türbesi, Ayasofya Müzesi, Sultan Ahmet Camisi, Topkapı Sarayı, Akvaryum, Panaroma 1453 gezerek, İstanbul Boğazı’nda tekne turu yaptı.

Geziye katılan Umut Abi isimli öğrenci, Çanakkale’de şehitliği ziyaret etmenin gururunu yaşadığını ifade ederek, "Şehitlerimizin çok büyük zorluklarla savaşıp bizlere bu vatanı emanet ettiklerini öğrendik. Çanakkale şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuduk. Bize bu heyecanı yaşatan Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Öğrencilerden Nihal Abbasigil ise, daha önce hiç ilçe dışına çıkmadığını, gezi sayesinde Çanakkale ve İstanbul gibi yerleri görme imkanı bulduğunu dile getirdi.