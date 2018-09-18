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Başkale'nin yeni kaymakamı Solak, göreve başladı

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Asım Solak görevine başladı.

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Asım Solak görevine başladı.


İçişleri Bakanlığının vali yardımcıları ve kaymakamlar için çıkardığı kararname ile Doğanyol Kaymakamı iken Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Asım Solak ilçeye gelerek göreve başladı. Burada kısa bir açıklama yapan Kaymakam Solak, Başkale gibi önemli bir ilçede görev yapacağından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Geniş bir coğrafyada 132 mahallesi olan bir ilçede vatandaşlara hizmet etmek için çalışacaklarını anlatan Kaymakam Solak, “Vatan toprağının her karışı bizim için kutsaldır. Doğu Anadolu'nun kadim ilçelerinden biri olan Başkale'de görev yapmak onur vericidir. Tüm Başkaleli hemşerilerimizle birlikte güzel bir Başkale için çalışacağız” dedi.


Kaymakam Solak'ın öz geçmişi;


1986 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Kaymakam Solak, ilk ve orta öğrenimini Balıkkesir'de tamamladı. 2004 yılında girdiği TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat bölümünden 2009 yılında başarıyla mezun oldu. 2009 yılında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olarak 1 yıl görev yaptı. 2010 yılında Mardin Kaymakam adayı olarak kaymakamlık mesleğini iktisap etti. Kütahya'nın Şaphane, Malatya'nın Doğanyol ilçelerinde kaymakam görevinde bulunan Solak son yayımlanan kararnameyle Van'ın Başkale ilçesine atandı. Kaymakam Solak evli ve iki çocuk babası olduğu bildirildi.

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