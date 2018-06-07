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07 Haziran 2018 13:45

Başkale’ye çekilecek olan 60 kilometrelik yeni su hattı ile 16 mahalle suya kavuşturuluyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ilçelerde altyapı eksikliğini gidermek için yeni projelerini devreye alıyor.

Başkale’ye çekilecek olan 60 kilometrelik yeni su hattı ile 16 mahalle suya kavuşturuluyor

07 Haziran 2018 13:45

Projelerle bilhassa şimdiye kadar hizmetten mahrum bırakılan yerleşim yerlerine ilk kez kazma vurularak hizmet götürülmüş oluyor.


Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ilçelerde yeni yerleşim yerleri için hizmet atağını sürdürüyor. Van’ın Başkale ilçesine bağlı 16 mahalleye yeni su hattı çekilmesi için yapılan proje hayata geçiyor. Bir yandan içme suyu hattı çekilirken, bir yandan da yeni kaptaj ve depo yapımlarına da hız verildi. Büyükşehir yasası ile köy statüsünden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine hizmet etmek için imkanlar seferber ediliyor. Bu amaçla Başkale ilçesinde su sorunu yaşayan 16 yeni mahalleye toplamda 60 kilometrelik yeni hat çekilerek su bağlantısı gerçekleşetirilecek. Halen büyük bir ekip ve araç desteğiyle süren çalışmaların bu sezon bitirilerek, 16 mahalle suya kavuşturulacak.




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