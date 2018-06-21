Başkale’ye modern dükkanlar

Başkale Belediyesince başlatılan değişim ve dönüşüm çalışmaları ilçenin birçok noktasında devam ederken, çarşı merkezinin yeniden dizayn edilmesi için de çalışmalar aralıksız sürüyor. İlçe merkezinde bulunan ve görüntü kirliliği ile çarpık yerleşmeye yol açan 22 eski barakanın yıkılmasının ardından yerlerine modern 22 yapının inşa edilmesi için geliştirilen modern dükkânlar projesinin temeli atılarak, iş yerlerinin en kısa zamanda sahiplerine teslim edilmesi için çalışmalar başladı.

Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, dükkânların inşaatında incelemelerde bulundu. Öztürk, Başkale Belediyesi tarafından yaptırılan modern 22 dükkânın kısa sürede bitirilerek, hizmete sunulacağını söyledi.