Başkan Adli’den terör saldırılarına kınama

AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’nin teröristlerce şehit edilmesiyle ilgili bir açıklama yayınlayan Yusuf Adli, “Değerli bir insan olan Aydın Ahi’nin şehit edilmesi hepimizi üzüntüye boğdu. Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerim’de Mâide Suresi 32. Ayette, ‘ her kim bir nefsi bir nefse karşılık veya yeryüzünde bir fesâdı olmaksızın öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur’ diye buyurmuştur. AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, yardımsever ve hoşgörülü bir siyaset ve cemiyet adamı olarak ilçede sevilen bir insandı. Onun katledilmesi Van’da büyük bir üzüntü oluşturdu” dedi. “Cenab-ı Allah sebepsiz yere adam öldürmeyi kesinlikle yasaklamıştır” diyen Yusuf Adli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İnsanı öldürmek yerine yaşatmak dinimizin emridir. Bunu bilerek yaşamak, hâl ve davranışlarımızı Allah’ın bu emrine göre uygulamak gerekir. Evrensel olan dinimizin insanlığa emri budur. Bu hâlde özellikle toplumda sevilen ve saygı duyulan insanlara yönelik saldırılar endişe vericidir. Hangi sebeple olursa olsun insanların saldırıya uğramasını ve öldürülmesini kabul etmiyoruz. Etnik kökenimiz, inançlarımız, siyasi düşüncelerimiz ne olursa olsun birlikte yaşama kültürümüzün gelişmesinden ve korunmasından yanayız. Birlikte yaşama kültürünün zarar görmesinden toplum olarak zarar görürüz. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Bu bilinçle hareket edersek kimseyi incitmeyiz.”

“Aydın Ahi’nin evinden alınarak şehit edilmesiyle birlikte yaşama kültürümüze zarar verilmiş, farklı düşünce duygularımızı incitmiştir” diyen Adli, “Bu tür saldırıların toplum nezdinde kin, nefret ve öfkeye yönelik duygu çöküntüsü meydana getirdiği ve asla tasvip edilmediğinin bilinmesinde fayda var. Bu saldırı bir kez daha terörün vaziyetini ve acımasızlığını göstermiştir. Birliğimize ve kardeşçe yaşama duygularımıza yönelik bu saldırı halkımızı birbirine kenetlemiştir. Diyarbakır’da AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı, Van’ın Özalp ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısının şehit edilmesi dikkat çekicidir. Her iki olayı da şiddetle kınıyorum. Umuyoruz ki bu saldırı son olur. Aydın Ahi’nin şehit edilmesinden duyduğumuz üzüntüyü bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve mensubu bulunduğu AK Parti teşkilatına başsağlığı diliyor, Allah’tan sabrı cemil niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.