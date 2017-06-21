Başkan Akgül’den muhtarlara iftar

Çatak Belediye binası bahçesinde Başkan Vekili Akgül önderliğinde yapılan iftar yemeğine AK Parti ilçe Başkanı Tahsin Babur, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan, mahalle muhtarları ve ilçedeki kurum amirleri katıldı. Verilen iftar yemeğinin öncesinde başlayan istişare toplantısında ilçe merkezinde yapılması planlanan otopark, mesire alanı, park, bahçe ve pazar yeri projesi hakkında konuşan Vekil Akgül; “İlçemizi birlikte yönetmeye dair her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz muhtarlar toplantımızı, bu güzel Ramazan gününde iftar yemeğinde bir araya gelerek gerçekleştirmek istedik. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Tutmuş olduğumuz oruçların, yapmış olduğumuz ibadetlerin kabul olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum. Bu mübarek aydaki iftar programımızda hem sizlerin istek ve ihtiyaçlarını dinlemek hem de birlik beraberliğimizi kuvvetlendirerek yapmış olduğumuz projelerde bilgi alışverişinde bulunmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Projelerimizi bir bir hayata geçirmeye başladık. Bunlardan eksik olan aksak yönleri olanlar var ise sizlerden dinlemek isteriz. Biz elimizden geldiğince mahallelerimize hizmet götürmeye, şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Bunu da sizlerin sayesinde yapıyoruz. Çünkü sizler mahallelerimizin gözü kulağısınız. Sizlerden gelen bilgiler ve sizlerin öneri ve istekleri bizim için çok önemlidir. Yapmış olduğunuz özverili çalışmalar için hepinize tek tek teşekkür ederim” dedi.

Muhtarlar adına konuşan Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Ahmet Kuncu ise; “Bu mübarek günde bizleri iftar programıyla bir araya getiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimize teşekkür ediyoruz. Biz muhtarlar olarak kaymakamımız ilçemize geldiği günden bu yana olan değişiklikleri, yapılan hizmetleri çok net görüyoruz. Belediyemizin çalışmalarını kesintisiz devam ettirdiğini ve biz muhtarlarla uyum içinde bir çalışma sergilediğini söyleyebiliriz. Kendileri her zaman yanımızda oldu. Şahsım adına ve tüm muhtarlarımız adına Belediye Başkan Vekili Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu.

İftar yemeğinin ardından İlçe Müftüsü İlhan Günay’ın yaptığı dua ile toplantı sona erdi.