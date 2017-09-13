Başkan Algın: “Bu yeni bir algı operasyonudur”

Yazılı bir açıklama yapan Başkan Berivan Algın, tutuklama kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dava arkadaşlarına yönelik yürütülen çok çirkin bir algı operasyonu olduğunu söyledi. Berivan Algın, “FETÖ ve ABD’nin kirli bir oyununun parçasıyla karşı karşıyayız. Türkiye güçlendikçe Batı ve ABD, ülkemize çirkin kumpaslarla saldırmaya devam ediyor. Bu da bu kirli oyunlardan birisi. ABD’de süren Rıza Sarraf davasına dahil edilen ve hakkında dava açılan Ekonomi Eski Bakanı Zafer Çağlayan’ın yanı sıra Halk Bankası Eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ve Abdullah Happani hakkında tutuklama kararı çıkmıştı” dedi.

Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerin uluslararası hukuka uygun olduğunun altını çizen Başkan Berivan Algın, “Ülkemizin özellikle İran ile yaptığı bütün ticari işlemler uluslararası hukuk çerçevesindedir. Yasalara uygundur. Bu hukuksal olarak da kanıtlanmıştır. ABD’de Rıza Sarraf üzerinden yapılmak istenen şimdi de Sayın Bakanımız Zafer Çağlayan’ın ismi üzerinden yapılmak istenmektedir. Bu olay, 17-25 Aralık sürecinde Fetullahçı terör örgütünün yargı yoluyla yapmak istediği ama başaramadığı darbe teşebbüsünün, ABD yargısını kullanmak suretiyle tekrarından başka bir şey değildir. Yani Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dava arkadaşları üzerinden yeni bir algı ve itibarsızlaştırma yapılmaya çalışılıyor. ABD, Türkiye’deki hain destekçileriyle işbirliği içerisinde, yeni sahte deliller oluşturarak ülkemiz üzerinde oyun oynamaya devam etmektedir. Ama bu tür algılar artık tutmayacaktır ve bu tür saldırılara asla boyun eğilmeyecektir. Ayrıca kamuoyu, Zafer Çağlayan’ın suçsuz olduğunu, bunun da bir algı operasyonu olduğunu bilmektedir. Bu nedenle itibar da görmemektedir” diye konuştu.