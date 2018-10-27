Başkan Altın güven tazeledi

Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Tek liste halinde gidilen kurulda mevcut Başkan Harun Altın güven tazeledi.

Bir lokantada düzenlenen kongrede açılış konuşmasını yapan Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın, sözleşmeli çalışan memurların, bölgenin hassasiyeti göz önünde bulundurularak bir an önce kadroya geçirilmesini genel merkezlerinden talep ettiklerini hatırlattı. Darbeyle Türkiye'yi işgal edemeyenlerin, kur ve dolar üzerinden ülkeyi teslim almaya kalkıştıklarını dile getiren Altın, “İçerideki iş birlikçiler ve aynı zamanda fırsatçılar menfaat elde etmek için harekete geçtiler. Olanca hızla başta temel gıda olmak üzere her şeye zam yapıp ülkemizin ekonomisini çökertmeye çalıştılar. Ama Allah'ın izniyle bunu da başaramayacaksınız” dedi.

8 Ekim 2013'te kaldırılan Öğrenci Andının, Danıştay'ın kararı ile geri dönmesinin tam bir garabet olduğuna dikkat çeken Altın, “Danıştay'ın bu yaklaşımı, ırkçılığı onaylamış ve adeta kendini yürütmenin yerine koymuştur. Asla kabul edilemez bir işe imza atmıştır. Hiçbir ırk, diğer ırkın varlığına armağan olamaz, feda edilemez. Ayrıca ülkemiz bölünmenin eşiğinden dönmüşken, yakın zamanda yapılacak olan mahalli seçim arifesinde verilen karar ise düşündürücü, bir o kadarda manidardır. Ben bu anlamda kongremizin ilimize, ülkemize ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Protokolün selamlama konuşmaları, faaliyet ve denetleme raporlarının okunmasının ardından dilek ve temennilerde bulunuldu. Tek liste halinde gidilen kongrede Van Şube Başkanlığına Harun Altın getirilirken, yönetime ise Mehmet Oflas, Nizamettin Arvas, Yusuf Günay ve Yusuf Altun seçildi.

Kongreye Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, Memur-Sen İl Başkanı Osman Ayşin, Hak-İş Van Şube Başkanı Abdulah Efeoğlu, Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, Bem-Bir-Sen Diyarbakır, Mardin, Hakkari, Bitlis, Ağrı ve Şırnak il başkanları ve delegeler katıldı.