Başkan Aşkan’dan ‘Çiftçi Kayıt Sistemi’ için uyarı

Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, ‘Çiftçi Kayıt Sistemi’ kapsamında desteklerden yararlanmak isteyen çiftçilerin kayıt sistemine başvuru yapmalarını unutmamaları için çağrıda bulundu. Başvuru için son haftaya girildiğini hatırlatan Aşkan, "Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı olmayan çiftçilerimizin desteklerden yararlanması mümkün değildir. Bundan dolayı Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu ihmal edilmemelidir. Çiftçilerimizin, 2018 yılı desteklerinden faydalanabilmeleri için odamızdan alacakları çiftçi belgesi ve diğer belgeler ile birlikte gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekiyor" dedi.

Aşkan, 30 Haziran tarihinin tatil günü olduğu da vurgulayarak, "Herhangi bir sorun yaşanmaması için 29 Haziran 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar çiftçilerimizin başvurularını tamamlamaları yararlarına olacaktır" diye konuştu.