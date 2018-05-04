Başkan Asya, AK Parti heyetini ağırladı

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Zeynep Alkış, milletvekili aday adaylarına yönelik yapılan temayül yoklamasına katılmak üzere Muş’a geldi. Köse ve Alkış’ı havaalanında karşılayan Belediye Başkanı Feyat Asya, misafirlerine refakat etti. İlk olarak İstasyon Caddesi güzergâhındaki vatandaşlarla hasbıhal eden heyet, yol üstünde yayla muzu ve göbelek satan satıcılarla da sohbet etti. Kendilerine ikram edilen Muş’un doğal ürünlerinin tadına bakan heyet, daha sonra Vali Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti.

Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Milletvekili Köse ve Alkış, Muş Belediyesine geçti. İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği Köse ve Alkış’ı tarihi hizmet binasında ağırlayan Başkan Asya, misafirlerine Lale Vadisi Parkı maketi üzerinden hizmete sunulan projeden bahsetti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, görev süresi içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 4 yıl içinde önemli hizmetler hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Asya, vatandaşların daha kaliteli şartlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yoğun bir çaba gösterdiklerini söyledi.

Acil Eylem Planı kapsamında birçok tesisi kısa sürede hizmete açtıklarını belirten Başkan Asya, orta vadede planladıkları tesislerin de bu yıl yapımının tamamlanacağını ifade etti. Bunlarla beraber şehrin en önemli ihtiyacı olan altyapı ve içme suyu sorununu çözüme kavuşturduklarının altını çizen Başkan Asya, şehrin tüm içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamının yenilenmeye başlandığını ve bu kapsamda ciddi bir mesafe kat edildiğini vurguladı. Altyapı projesi kapsamında mevcut içme suyu depolarının kapasitelerini arttırdıklarını ifade eden Başkan Asya, yeni depoların da yapımına başlandığını kaydetti. İçme suyu projesinde de sona gelindiğini anımsatan Başkan Asya, Orman ve Su İşleri Bakanlığı katkıları ile Muş’un yüz yıllık su sorununu ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Bu yıl üstyapı çalışmalarına yoğunluk verdiklerini belirten Başkan Asya, şehrin en işlek caddesi olarak kullanılan Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi’nin bir bütün yenilenmesi için gerekli çalışmaların başladığını, ağustos ayına kadar çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

Son olarak sosyal ve kültürel alanda yapılan hizmetlere değinen Başkan Asya, 2 bilgi evini hizmete açtıklarını, 2 bilgi evinin daha yapımına başlandığını ve bu tesislerin sayılarının arttırılacağını belirterek, kadınlara yönelik ise Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi projelerini uygulamaya başladıklarını, yılsonuna bu tesisleri halkın hizmetine sunacaklarını sözlerine ekledi.