Başkan Asya gündemi değerlendirdi

TRT Kurdi’de yayınlanan ve Hasan Ortaç’ın sunuculuğunu yaptığı sabah haberleri programının canlı yayın konuğu olan Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Partili belediye başkanlarının istişare toplantısından Arakan’da yaşanan drama kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe’nin de konuk olduğu programda konuşan Başkan Asya, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında ülke genelindeki tüm AK Partili belediye başkanları ile istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı. 2014 yerel seçimlerin ardından bu toplantının 6’ncısını gerçekleştirdik. Burada genel başkanımızın halka hizmet yolunda yapılması gerekenlerle ilgili talimatlarını ve tavsiyelerini dinledik. Partimizin belediyecilik anlayışı rol model konumunda. Biz hizmet ederken geçmişle kıyas içine girmiyoruz. Artık kendi kendimizle yarışarak halkımıza hizmet götürüyoruz. Belediyecilik alanında devrim yapmış bir liderimiz var. İstanbul’un bugünlere gelmesini sağlayan ve çehresini değiştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bizler de kendi yerelimizde halkımıza hizmet götürürken bunları örnek alarak yapıyoruz” dedi.

“Hizmet büyük bir nimettir” diyen Başkan Asya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2014 yılında seçildiğimizde, önümüzdeki 5 yılda yapacağımız hizmetlerle ilgili vaatlerde bulunduk. Allah’a şükürler olsun ki seçim kampanyası sürecinde broşürlerle yapacağımızı ilan ettiğimiz ve söz verdiğimiz tüm projeleri 3,5 yılda hayata geçirdik. Ancak biz çıtamızı yüksek tutarak bu süreçte ihtiyaç duyulan birçok hizmeti de halkımızla buluşturduk. Zaman çabuk geçiyor. Her anı değerlendirerek ilimizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunmanın gayretindeyiz.”

Arakan’da yaşanan vahşet ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Asya, “Myammar’da adeta bir soykırım yapılıyor. Müslümanlar kabul edilemez şekilde zulüm görüyorlar. Bu gelişmelere sesini yükselten tek ülke Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Cumhurbaşkanımızın eşi ve oğlunun zulme maruz kalan bu insanları ziyaret etmesi ve onların acısını paylaşması çok önemli bir gelişmeydi. Bu işi ne kadar önemsediğimizin bir göstergesiydi. Cumhurbaşkanımızın ısrarları ile Birleşmiş Milletler harekete geçmiş ve oradaki insanların bir an önce bu zulümden kurtulmaları için planlamalar yapılmıştır. Bu girişimler sayesinde Türkiye, mazlumların umudu olmaya devam ediyor. İnşallah kısa bir sürede Arakan’daki vahşete son verilir ve oradaki mazlum halk refaha kavuşur” diye konuştu.