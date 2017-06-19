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19 Haziran 2017 10:33

Başkan Aydın’ın Van ziyareti

VAN (İHA) – İstanbul Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, ‘kardeş belediye’ projesi kapsamında geldiği Van’ın Gürpınar ilçesine batı illerinde yaşayan vatandaşları davet ederek, “Batıdaki insanlarımızın buraları çok iyi bilmediğini ya da yanlış bildiğini düşünüyoruz.

Başkan Aydın’ın Van ziyareti

19 Haziran 2017 10:33

Buralar vatanına, milletine bağlı ve çok güzel insanların olduğu beldelerdir” dedi.


İHA muhbirine açıklamalarda bulunan Aydın, kardeş belediyecilik olgusu ile ilçede çok sayıda proje hayata geçirdiklerini belirterek, “Gürpınar Belediyemizle 3 ay önce kardeş belediye çalışmalarımızı başlattık. Benim buraya üçüncü gelişim. Özellikle sosyal ve kültürel anlamda bir dizi projelerimizi gerçekleştirdik. Gürpınar Kadın ve Aile Destek Merkezi (GÜRKADEM), Türkiye’de sadece Eyüp’te olan, ikincisini burada açtığımız çocuklara temel uzay eğitimlerini verebildiğimiz bir ‘Ali Kuşçu Uzay Evi’ kurduk. Yine engelli kardeşlerimiz için ilçemizde bir rehabilitasyon merkezi ve kadınlarımız için bir spor merkezi kurduk. Bunun yanı sıra Gürpınarlı kadınlarımızın el emeklerini değerlendirdiğimiz bir projeyi hayata geçirdik. İnşallah bu projelerimizin devamı da gelecek” dedi.



“Gürpınarlı kardeşimiz bizleri bağrına bastı”


Kardeş belediye kapsamında yaptıkları çalışmalara yoğun bir ilgi olduğundan söz eden Başkan Aydın, “Hepsinden önemlisi sokaklarda dolaşırken, her Gürpınarlı kardeşimiz bizleri adeta bağrına bastı. Çok mutludurlar. Bunlar olması gereken tablolardır. Batıdaki insanlarımızın buraları çok iyi bilmediğini ya da yanlış bildiğini düşünüyoruz. Gerçekten buraları gezdiğimizde çok eski zamanlara dayalı kadim medeniyetlerin tarih ve turistik anlamda çok önemli izlerine rastlıyorsunuz. Buralar vatanına, milletine bağlı ve çok güzel insanların olduğu beldelerdir. Dolayısıyla buralarla ilgili ilişkilerimiz daha sık bir şekilde devam edecek. Kardeş belediye olgusu sayesinde daha alt gruptaki insanlarımızı da bir araya getirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.


Gürpınar’ın Güzelsu Mahallesinde bulunan tarihi Hoşap Kalesini gezdiklerini aktaran Başkan Aydın, şunları kaydetti:


“Dünyada eşi benzeri olmayan bir eser, ama bakımsız, mahcup ve unutulmuş gibi. Onun canlandırılması lazım, bölgede inanılmaz bir turizm potansiyeli var. İnanılmaz bir tarih potansiyeli var. Ama hepsinden önemlisi çok güzel bir insan dokusu var. Bizlerin buralara dokunmamız, bu insanlarla bir araya gelmemiz gerekir. Burada verdiğimiz bir iftar programına 5 bin nüfuslu ilçemizde 3 bin kişi katılıyorsa bu çok iyi bir göstergedir. Bölge insanının Eyüp Sultan’a çok derin bir muhabbetleri var. Bizler sadece burada oturup vatandaşlarımızla çay dahi içsek, bu onlar için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Vatanımızın her karışındaki insanımız gerçekten sevgiye saygıya layıktır. Onun için batı illerimizden daha çok insanımızın buralara gelerek bu havayı solumalarını tavsiye ediyoruz.”




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