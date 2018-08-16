Başkan Berge: “Bizi ekonomik savaşla yıkamazlar”

Kentteki esnaf ve sanatkarlar odaları adına açıklama yapan Berge, ABD Başkanı Trump’ın ülkemize karşı tutumunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Berge, “Biz Türkiye Cumhuriyetiyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ABD’ye ve dünyaya karşı dik duruşunu sergilemiştir. Esnafımız Ahilik geleneği ile devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Dayatmalara karşı birlik içinde olacağız. ABD’nin, Türkiye’ye yönelik yayınlanan tehdit mesajları ve yaptırım şantajları sonuçsuz kalacaktır. ABD’nin tutumu uluslararası hukuka da sığmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milleti ile beraber bütün tehditlere ve dayatmalara karşı birlik ve beraberlik içindedir. Türkiye ne zaman ki kendi kararlarını vermeye başladı, uluslararası güçler bize karşı saldırıya geçti. Önce Gezi olayları, sonra 15 Temmuz, şimdi de ekonomik savaş. Doların ve diğer döviz kurlarının sert dalgalanmaları sunidir. Ek döviz talebi doları yükselten nedenlerden biri, bu nedenle milletimizin altını veya dövizi Halkbank ya da Ziraat Bankası’nda bozdurması gerekiyor. Bu geçici süreçte halkımızı sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Merkez Bankası, bankaların Türk Lirası ve döviz likiditelerini karşılayarak gereken müdahaleyi yapmıştır ve yapmaya da devam ediyor. Piyasalara 10 milyar TL ve 6 milyar TL kaynak sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın aksiyon planı devreye girdi. BBDK ve SPK da gerekli adımları atıyor. Bizi ekonomik savaşla yıkamazlar. Devletimizin ekonomisi güçlüdür, bu gücün milletimize de yansıması için üreten güçlü Türkiye olacağız. Devlet ve millet olarak israfın önüne geçmeliyiz” dedi.