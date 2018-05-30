Başkan Berge göreve başladı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (VESOB) 19. Olağan Genel Kurulu seçimini kazanan İsa Berge, Van İl Seçim Kurulu Başkanı Feyruz Kurt’un elinden mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra konuşan VESOB Başkanı Berge, seçim sürecinde emek veren Van İl Seçim Kurulu Başkanı Feyruz Kurt, başkan yardımcısı Faruk Hayran ve personeline teşekkür etti. Daha sonra VESOB’e gelen yeni yönetim ve Berge, eski başkan Muhittin Aydemir’den görevi devraldı.

Başkanlık seçiminde şahsına ve oda başkanlarına teveccüh gösterenlere teşekkür eden İsa Berge, “Üzerimize yüklenen sorumluluğumuzun farkındayız. Allah bizleri utandırmasın. Muhittin Aydemir ve önceki dönemlerde görev yapan başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. VESOB, Van’ın çatı kuruluşudur. Sosyal anlamda gerçekleştirilen etkinliklerde yer alarak, Van’ımıza katkı sunacağız. Allah bizleri utandırmasın ve memleketimiz için başarılı işler yapmayı nasip etsin” dedi.