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16 Eylül 2017 15:00

Başkan Berge kantincilerle bir araya geldi

Van Bakkallar ve Manavlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge, 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesinde kantincilerle bir araya geldi.

Başkan Berge kantincilerle bir araya geldi

16 Eylül 2017 15:00


Odada düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Berge, özellikle hijyen kurallarına uymaları noktasında kantinci esnafına çağrıda bulundu. Ürünlerin son kullanma tarihine de değinen Başkan Berge, “Öğrencilerimiz bizim müşterilerimiz değil, evlatlarımızdır. Bu kapsamda gelen her çocuğa, kendi çocuğumuza gösterdiğimiz ilgi ve alakayı gösterip onlara özveriyle yaklaşacağız” dedi.


Kantinci esnafının eğitim öğretim sürecinde daha önce gösterdiği hassasiyeti bundan sonrada göstereceklerini dile getiren Berge, “Bu konuda gerek Milli Eğitim Müdürlüğü gerekse odamız gereken denetimleri yapıyor. Özellikle velilerimizin de isteği kantinlerin hijyen standartlarına uygun olması ve çocuklara ilgi ve alakanın gösterilmesidir. Bu bizim de isteğimizdir. Son kullanma tarihi geçmiş gıdalara dikkat edilmesinin yanında son yıllarda dünya sorunu olan obeziteye karşı da gereken hassasiyeti göstermenizi bekliyorum” ifadelerini kullandı.


2010 yılından itibaren hep kantincilerin yanında olduklarını bun dan sonra da olmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyen Berge, “Olası bir sıkıntıyla karşılaştığınızda odamızı bilgilendirin. Bu güne kadar hep yanınızda olduk bundan sonra da yanınızda olacağız. Kantinlerimizin birçoğunu gezdim ve hijyen standartlarına uygun olduğunu gördüm. Varsa eksikliği olan kantincilerimizin de en kısa zamanda bu eksikliklerini gidermelerini istiyor, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve sizlere hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.




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