Başkan Berge: “Sanayide çark dönsün diye çabalıyoruz”

Başkan İsa Berge, Van Demirciler, Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ile birlikte sanayi esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Sıcak karşılanan Berge, sanayide çarkın dönebilmesi adına çaba içerisinde olduklarını söyledi. Genel sorunları dile getiren esnafa çözüm olmak için ilgili kurumlar ile irtibata geçeceklerini belirten Başkan Berge, “Burada esnafımızın ve sanatkarımızın büyük bir el emeği var. Buna karşılık biz de sanayiyi daha iyi noktalara taşımak adına çalışacağız” dedi.

Sanayide özellikle imalatın yapılması konusuna değinen Berge, “Burada imalat sanayisinin de olduğunu görüyoruz. Yılların emektar ustalarının maharetli ellerinden çıkan üretimlerin çok çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu açıdan sanatkar ustalarımızın o kıymetli ellerinden öpüyorum. Van'ımızda üretim yaptıkları için Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

Sanayide çırak, kalfa ve usta yetiştirilmesi konusunda önemli sorunların olduğuna dikkat çeken Başkan Berge, “Sanayinin en büyük ihtiyacı olan kalifiye eleman meselesidir. Esnafımız sanayide yeterli sayıda çırak, kalfa ve usta bulamamaktadır. Bizler VAN ESOB olarak bir çalışma başlatacağız ve bu konuyu raporlaştırıp Ankara'ya dosya halinde sunacağız. Ayrıca Van milletvekillerimizin de konuyu meclise taşımalarını isteyeceğiz” ifadelerini kullandı.