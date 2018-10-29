Başkan Berge'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Başkan Berge, yayımladığı mesajda, cumhuriyetin 95. yılını kutlayarak, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu olan 29 Ekim 1923'te dünyaya büyük bir mesaj daha verildi. Binlerce yıllık köklü devletin devamı olan Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, aziz milletimizin de büyük fedakarlığıyla 29 Ekim 1923'te kuruldu. Dünyaya yeni bir ışık saçan ülkemiz, aydınlık yoluna devam etti. Atatürk'ün belirlediği müreffeh bir Türkiye yolunda emin adımlarımızla ilerleyen bir ülke olduk. Mayasında milli birlik ve beraberlik olan bu millet, binlerce yıl öncesinden olduğu gibi 95 yıldır da tek yürek olarak tarihe yolculuğunu sürdürüyor. Son dönemlerde ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki Türkiye'mizde ise tam bağımsız bir ülke oluyoruz. Ülkemizde yaşayan Türk'ü, Kürt'ü, Boşnak'ı, Çerkez'i, Laz'ı ve akla gelebilecek tüm halkları asli unsur olarak gören bir Türkiye'deyiz. 1923'ten 2023'e, oradan da 2071 hedeflerine sağlam adımlar atıyoruz. Giderek artık tüketen değil üreten bir ülke şiarıyla tarihi adımlarımızı atıyoruz. Dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi arasına girmek için verdiğimiz mücadele, ekonomi savaşlarıyla engellenmek isteniyor. Ancak bu millet şanlı tarihinde olduğu gibi bundan böyle de tek yumruk olup, vatanı için canını dahi vermeye hazırdır. Kalkınmış, gelişmiş, dijital çağın gereklerini yerine getirmiş ve bunun yanında dini ve ahlaki değerlerini de yitirmemiş vatan evlatları için diyoruz ki, cumhuriyetimizin 95. yılı kutlu olsun. Nice 100 yıllara” dedi.