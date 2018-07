Başkan Berge’den ‘Basın Bayramı’ mesajı

Başkan İsa Berge, toplumun doğru bilgilendirmesi konusuna dikkat çekerek, “Basın, ülkemizin en önemli güçleri arasında yer alıyor. Toplumu doğru bilgilendiren gazeteciler vesilesiyle bilinçli bireylerin sayısının daha da aratacağı aşikardır. Objektiflerinize hep güzellikler takılsın, kameralarınız iyiliği çeksin. Ülkemizde meydana gelen güzel şeyleri haber yapmak hepinize nasip olsun. Deklanşörlere memleketimizin kalkınması için basılsın. Kadrajlarınıza insanlık sığsın. Allah Türkiye’mize hep güzel haberler yapmanızı nasip etsin. Van’da emek veren basın mensubu arkadaşlarımız, gece gündüz demeden çalışmaktadırlar. Her an her yere koşturarak bizi bilgilendiren emektar muhabirlerimizi kutluyoruz. Basın mensupları, haberlerimizi yaparak sesimize ses, gücümüze güç katmaktadırlar. Van’ımızın medya dünyasında çalışan tüm güzide basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı yürekten kutluyorum” dedi.