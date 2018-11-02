Başkan Berge'den Başkan Hakan'a plaket

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge ve birliğe bağlı oda başkanları, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan'ı makamında ziyaret ederek, plaket takdim ettiler.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan'ın göreve başladığı günden buyana Gevaş'ın ve Van'ın tanıtımına, turizmine ve ekonomik hayatına önemli katkı sağladığını söyleyen VAN ESOB Başkanı İsa Berge, bu nedenle kendilerine plaket takdim ettiklerini belirtti. Ünlü sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın geldiği Deli Emin Bisiklet Şenliğinin bu işin başlangıcı olduğuna değinen Berge, “Akdamar Adası'nda yapılan ayin ve bu dönemde yaptığınız çalışmalar, bölgesel anlamda büyük tanıtıma neden oldu. Gençlik festivalinde Türkiye'mizin bütün illerinden katılım oldu. Gevaş'a gelen gençler ile konuştuk, mutluydular. İl dışından gelen misafirlerimizi karşılamanız ve onlara gösterdiğiniz misafirperverlik, Gevaş ve Van adına gurur vericidir. Bu da büyük bir cesaret ve hizmet aşkı isteyen bir durumdur. Gençlerle ilgilenen Gevaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Yaşar Yamaç'ı da tebrik ediyorum” dedi.

“Doğu Anadolu'nun saklı kenti, dinlendiren şehri Gevaş'ımızdır” diyen Berge, şöyle devam etti:

“Saklı kent Gevaş ibaresi biraz öne çıkarılmalıdır. Saklı kentler anlamında Gevaş, doğunun gözbebeğidir. VAN ESOB olarak Gevaş Belediyesinin yapacağı etkinliklerde Başkan Sinan Hakan'ın yanında olacağız. Yeter ki elbirliğiyle Van'ımızı kalkındıralım. Rabbim sizi muvaffak etsin inşallah. Allah daha daha güzel yerlere nasip etsin. Van'ımızın gerçekten sizin gibi liderlere ve yöneticilere ihtiyacı var. Van OSB dönemindeki çalışmalarınızı da biliyoruz. Van'ımız artık sürekli kabuk değiştiren, kendini yenileyen ve nüfusu 1 milyon 200 bine ulaşan bir tarım ve hayvancılık şehri olmakla birlikte artık bir turizm şehridir. Özellikle İran'a yakın olmamız, ticari açıdan ekonomik zenginliğimizdir. Kapıköy'ün yanı sıra Çaldıran ve Başkale sınır kapılarının açılması, Van'ın ticari ve turizm potansiyelini daha da arttıracaktır.”

“Çamurlu günler geride kaldı”

Gevaş'ın çamurlu yollarını hatırlatan Berge, “O günleri çok iyi hatırlıyoruz; galoşlarla, poşetlerle geziyorduk. Yolları ve altyapısı olmayan bir ilçeydi. Şimdi yolları, kaldırımları, altyapısı, meydanı ve belediye binası olan bir şehir oldu. Turizm alanları restore edildi. Örnek ilçe olarak belediyecilik anlamında yeni bir format geliştirdiniz. VAN ESOB olarak sizi tebrik ediyoruz. Yapılacak bütün çalışmalarda da canı gönülden yanınızdayız ve memlekete katkılarınız nedeniyle size çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Onur ve şeref duydum. Güzel sözleriniz beni inanılmaz motive etti, mutluluğumu arttırdınız” diyen Sinan Hakan ise, “Beni çok çok mutlu ettiniz, gerçekten onur duydum. Hakikaten Gevaş; Van'ın, Van da Türkiye'nin en güzel yeri. Beş yıllık belediye başkanlığı sürecimizde Gevaş'ın turizm anlamındaki hak ettiği yere gelmesi adına mücadelemizi verdik. Özellikle esnafımızın ve esnafımızı temsil eden odamızın başkanı Yaşar Yamaç'ın sıkıntılı süreçte gösterdiği dirayeti, samimiyeti ve duyduğu güveni hayatım boyunca unutmam. Kendilerine çok müteşekkirim ve minnettarım” dedi.

“Turizm potansiyelinin tamamını değerlendirmeliyiz”

Van'ın turizm potansiyelinin yüzde 15-20 oranında ancak değerlendirildiğini düşünen Hakan, “Van'ın turizm potansiyelinin tamamını değerlendirmek için kat edecek çok ama çok yolumuz var. Hedeflerimizin net olması lazım, biraz daha fazla risk alıp daha cesur olmalıyız. Toplumu aydınlatmak adına biraz daha net duruş sergilememiz gerekiyor. Karınca kararınca kendi çapımızda bir şeyler yaptığımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Saklı kent Gevaş'ın bilinmesini istiyoruz”

Van'ın çok ciddi bir potansiyelinin olduğunu belirten Gevaş Belediye Başkanı Hakan, Gevaş ve Van için insanların çok mutlu olabileceği şehir olarak niteledi. VAN ESOB Başkanı Berge'nin, Gevaş için saklı kent sözünü destekleyen Hakan, “Gevaş gerçekten de saklı bir kent ve saklı bir cennettir. Gevaş'ın herkes tarafından bilinen bir yer olmasını istiyoruz ve umut ediyoruz. Bir Gevaşlı olarak söylüyorum, bu hepimizin sorumluluğudur. Gevaş'ın daha iyi noktalara gelmesi için daha iyi tanıtılması gerekiyor. İnsanların Gevaş'tan daha keyifli ayrılması ve daha fazla insanın gelmesi noktasında elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Van bölgenin merkez şehridir”

Van'ın bölgenin merkez şehri olduğunun altını çizen Hakan, “Van kalkınmaya ve büyümeye müsait bir şehirdir. Ayrıca bölgenin merkez şehridir. Bir karar vermemiz gerekiyor, büyüyecek miyiz yoksa kısır döngü içinde mi kalacağız. Esnaf temsilcileri, bizler, siyasetçiler bir karar vermeliyiz. Van'ı, Türkiye mozaiğinin küçük bir örneği gibi görüyorum. Van'da çeşitli kültürler ve çeşitli diller var, bu da zenginliğimizdir. Bu mantıkla hareket ettiğimizde Van'da çok müthiş bir enerji ve inanılmaz bir toplumsal enerji var” şeklinde konuştu.