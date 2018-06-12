Başkan Berge’den Vali Zorluoğlu’na ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, “Ben de size ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum, hayırlı olsun. Çok mühim bir kuruluş ve geçmişi Osmanlı’ya dayanan bir teşkilatlanmasınız. Türkiye’de de çok uzunca bir süredir iyi teşkilatlanmışsınız. Hakikaten kendi mensuplarının da toplumun da genel menfaatlerini daima ön planda tuttunuz. Bizim de çok kıymet verdiğimiz bir esnaf ve sanatkar teşkilatısınız. Ziyaretiniz beni ziyadesiyle memnun etti, ayağınıza sağlık. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerle birlikte, şehrimize ve halkımıza hizmet etmeye gayret edeceğiz. Esnafımız bu manada bizim için çok önemli bir çözüm ortağıdır. Hem valilik hem de belediye başkanlığını birlikte yürütüyoruz. Bu boyutuyla da esnaf ile yakın bağlantılıyız. Süreç içerisinde sizlerle birlikte Van için, esnafımızın sorunlarını dinleme, anlama ve çözme noktasında gereken çabayı göstermeye devam edeceğiz. Çok eski bir yerleşim yeri olan Van’ımız, kadim bir şehirdir. Van’da geçmişi çok eskiye dayanan ve babadan oğula devam eden bir esnaf geleneği var. Örneğin Bahçesaray’da 100 yıl öncesinden gelen esnaf var. Esnafımız ve sanatkarımız kıymetlidir. Esnaflığı sadece ticaret olarak görmemek gerekiyor, görürsek bu çok yanıltıcı olur. Kendi içerisinde bir bütün olan esnaflık başta bir kültürdür. Ticaret bunun sadece bir parçasıdır ve bunun dışında esnafın çok farklı olarak toplumu dönüştüren, geliştiren ve topluma değer katan tarafları vardır. Ahilik kültürü zaten bunu net bir şekilde ortaya koyuyor” dedi.

VESOB Başkanı İsa Berge ise, gösterilen yakın ilgi nedeniyle Vali Zorluoğlu’na teşekkür ederek, “Yaklaşık 15 gün önce bir seçimimiz oldu ve bizler yeni seçilen yönetim, denetim ve disiplin kurulu olarak sizi ziyaret etmek istedik. Allah’ın izniyle yaklaşık üç dönemdir, oda başkanlığı yapıyorum. VESOB ile ilgili böyle bir çalışma içine girdik ve nasip oldu. Allah yardımcımız olsun. Ahi Evran’dan bu yana var olan bir teşkilatız. İnşallah bunun bilincinde hareket ederek, Ahilik kültürü ile memleketimize hizmet edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de ilimize katkı sunmak için sizlerle birlikte çalışacağız. Van’ımıza katma değer sağlamak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu anlamda bizi kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.