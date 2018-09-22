Başkan Bilgin güven tazeledi

Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Van Şube Başkanlığı 5.Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kongrede tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Hikmet Bilgin güven tazeledi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu'na (Memur-Sen) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Van Şubesinin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Van Şişli Öğretmenevinde gerçekleşen kurul, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Divanın oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Sağlık-Sen Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin, Memur-Sen'in her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında yer aldığını ifade ederek, “Gün geldi Türkiye genelinde birçok mazlum ve mağdur ülkelere yardım yapılırken Van Memur-Sen bileşenleri olarak yeri geldi Somali'ye, yeri geldi Suriye'ye, yeri geldi çukur kazanların karşısında durup, o mazlum ve mağdurların haklarını savunduk” dedi.

Sağlık çalışanların darp edilmesine de değinen Bilgin, “Şifa beklediğiniz bir yerde eğer şiddet uyguluyorsanız, o zaman sizin psikolojinizin uygun olması mümkün değildir. Bundan dolayı bu insanın ciddi anlamda hastalanması durumunda güvenlik güçleri ile birlikte hastaneye getirilsin, tedavi edilsin ve o şekilde hastaneden uzaklaştırmasını istedik. Belli bir dönem sonra hükümette belli iyileşmeler oldu ama biz bunun net cümlelerle, sağlık çalışanlarına kaldırılan elin muhakkak cezasının net olmasını bekliyoruz. Bunun yanında emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Herkes evinde uyurken sağlık çalışanları bu insanlara hizmet için canla başla mücadele ediyor ama hak ettiği alın terini maalesef alamıyor. Biz bu emeğin karşılığını alıncaya kadar boş durmayacağız” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmaları ve raporlar okunmasının ardından dilek ve temennilerde bulunuldu. Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Hikmet Bilgin tekrar başkan seçilirken yönetim ise Fakirullah Ergül, Orhan Diler, Ömer Akyüz, Ömer Akbaba, Ömer Çınarbay ve Sinan Gökyerdi'den oluştu.

Kurula Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan, Kemal Çırak, Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Bitlis Şube Başkanı Baki Kaya, Ağrı Şube Başkanı Feysel Çiftçi, Kars Şube Başkanı Hasan Yazıcı, Memur-Sen Van İl Başkanı Osman Ayşin ile Memur-Sen'e bağlı sendikaların Van şube başkanları ve delegeler katıldı.