Salih Çalımlı, yapılan olağan genel kurulla güven tazeledi.

Bir otelin salonunda gerçekleştirilen Yol-İş Sendikası Van 1 No’lu Şubesinin 11. Olağan Genel Kuruluna STK temsilcileriyle üyeler katıldı. Kongrede bir konuşma yapan Van 1 Nolu Şube Başkanı M. Salih Çalımlı, yönetimde bulunduğu yaklaşık 4 yıllık çalışma döneminde dünyada ve ülkemizde akıl almaz değişikliklerin gerçekleştiğini belirtti. Çalımlı, “Sermayenin istediği doğrultuda biçimlenen bu olaylar ve değişiklikler, sendikal harekete ve çalışanlara olan yansımaları olumsuz olmuştur. Vahşi kapitalist, emperyalist ve Siyonist güçler tarafından siyasi ve ekonomik çıkarları uğruna birçok ülke sömürgeleştirilmiş, işgal edilmiş, her gün yüzlerce günahsız insan katledilmekte, binlerce insan göçe zorlanmakta, kan ve gözyaşı akıp gitmektedir. Dünyada küreselleşme dedikleri şey; dünyanın refahı, huzuru ve mutluluğu için değildir” dedi.

Van bölgesinde 10 bin kişinin kadro aldığını dile getiren Çalımlı, “Sendikamız bu arkadaşlarımızın hakları olan kadrolarını ve alacaklarını almak için ciddi ve samimi bir mücadele vererek yaklaşık 10 bin kişinin kadrosunu almış oldu. Bu kadrolardan en büyük payı Van bölgesi olarak biz aldığımız için de ayrıca sevinçliyiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Çalımlı güven tazeledi.