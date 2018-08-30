Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 15:40

Başkan Dülger taraftarı maça davet etti

KaraKobralar Dernek Başkanı Ercan Dülger, Van Büyükşehir Belediyespor’un hafta sonu evinde karşılaşacağıKarşıyaka müsabakası için taraftarları maça davet etti.

Başkan Dülger taraftarı maça davet etti

30 Ağustos 2018 15:40

KaraKobralar Dernek Başkanı Ercan Dülger, Van Büyükşehir Belediyespor’un hafta sonu evinde karşılaşacağı


Karşıyaka müsabakası için taraftarları maça davet etti.


KaraKobralar Dernek Başkanı Ercan Dülger, Spor Toto 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor’un pazar günü kendi evinde saat 16:00’da karşılaşacağı Karşıyaka maçının önemine değinerek, taraftarları maça davet etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da takıma destek vereceklerini ve taraftarları maça davet eden Başkan Dülger, "Birlik beraberlikle Van Büyükşehir Belediyespor’un güzel yerlere gelmesini istiyorsak takımımıza sahip çıkalım. Güzel bir takım kuruldu emeği geçen klüp başkanı Servet Yenitürk’e teşekkür ederiz. Pazar günü stadı doldurarak takımımıza 90 dak destek verelim. Tüm şehir tüm Van Büyükşehir Belediyespor taraftarları desteğe devam ediyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç