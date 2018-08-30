Başkan Dülger taraftarı maça davet etti

KaraKobralar Dernek Başkanı Ercan Dülger, Van Büyükşehir Belediyespor’un hafta sonu evinde karşılaşacağı

Karşıyaka müsabakası için taraftarları maça davet etti.

KaraKobralar Dernek Başkanı Ercan Dülger, Spor Toto 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor’un pazar günü kendi evinde saat 16:00’da karşılaşacağı Karşıyaka maçının önemine değinerek, taraftarları maça davet etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da takıma destek vereceklerini ve taraftarları maça davet eden Başkan Dülger, "Birlik beraberlikle Van Büyükşehir Belediyespor’un güzel yerlere gelmesini istiyorsak takımımıza sahip çıkalım. Güzel bir takım kuruldu emeği geçen klüp başkanı Servet Yenitürk’e teşekkür ederiz. Pazar günü stadı doldurarak takımımıza 90 dak destek verelim. Tüm şehir tüm Van Büyükşehir Belediyespor taraftarları desteğe devam ediyoruz" dedi.