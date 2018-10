Başkan Dülger'den lokal çağrısı

KaraKobralar Dernek Başkanı Ercan Dülger,yıllardır takımlarına verdikleri bu kadar emek karşılığında taraftarların kahve köşelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Bu kadar emek veriyoruz taraftarlarımız hep kahve köşelerinde ne yazıkki her zaman mağduruz. Bu defalarca dediğimizde halde takıma sahip çıkan taraftarlarımız perişan olup kötü şartlarda Van Büyükşehir Belediyespor'a sahip çıkıyor. Van Büyükşehir Belediyespor taraftarları her şeyin en güzeline layıktır. Eğer bir lokali taraftarlarımıza çok görüyorlarsa yapacak bir şey yok. Biz her zaman Van Büyükşehir Belediyesporluyuz.

Emek verenlere saygı duyalım. Bu gençliğe sahip çıkalım. Kötü gün dostu Van Büyükşehir Belediyespor taraftarlarını üzmeyelim. Herkesin sevgisi pazara kadar ise bizim mezara kadardır. Büyük Van Büyükşehir Belediyespor taraftarları biz her zaman Vansporluyoz. Bir kulübü büyük yapan taraftarıdır" dedi.