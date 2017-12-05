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05 Aralık 2017 11:48

Başkan Dülger’den teşekkür mesajı

KaraKobra Taraftarlar Derneği Başkanı Ercan Dülger, Van Büyükşehir Belediyespor’un deplasmanda lider Turgutluspor’u 4-0’lık farklı skorla yenmesinden dolayı takım ve taraftarlara teşekkür etti.

Başkan Dülger’den teşekkür mesajı

05 Aralık 2017 11:48


KaraKobra Taraftarlar Derneği Başkanı Ercan Dülger’den taraftarlara, yönetime ve sporculara teşekkür mesajı. Dülger mesajında, “Lider Turgutluspor deplasmanından 3 puan ile dönerek şampiyonluk iddiamızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bizler futbolcularımıza sonuna kadar inanıyoruz. Bu yolun sonu 2.Lig. Sezon başından beri takıma desteğini esirgemeyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’na, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’a, Kulüp Başkanı Abdullah Çalım ve değerli yönetim kuruluna, şerefli Vanspor formasını layıkıyla terleten futbolcularımıza, teknik heyetimize ve cefakar taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Yarış devam ediyor” dedi.


“Taraftarları Pazarspor maçına bekliyoruz”


3 puanlık sistemde her şeyin olabileceğinin altını çizen Dülger, “Kötü sonuçlarda eleştirilerimizi yapıcı bir şekilde yapmalıyız. Hiç durmadan hafta sonu oynayacağımız Pazarspor maçına çalışmalarımızı dernek olarak başlatmış bulunmaktayız. Evimizdeki ilk yarının son maçına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Stadı doldurup 90 dakika destek verip hak ettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz” şeklinde konuştu.




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